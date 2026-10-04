Москва4 окт Вести.Режим повышенной готовности введен во Владивостоке из-за ожидаемых 5 октября сильных осадков и штормового ветра. Об этом сообщила администрация города.

Днем 5 октября ожидается сильный дождь, временами очень сильный. Общее количество осадков может составить 50-70 мм (около месячной нормы) за весь период. Выпадение осадков будет сопровождаться ветром 17-22 м/с, порывами до 25 м/с говорится в канале мэрии на платформе MAX

Жителей и гостей Владивостока в период ненастья просят соблюдать меры безопасности, а также отказаться от отдыха у воды, особенно на островных и прибрежных территориях.