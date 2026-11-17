Из-за непогоды во Владивостоке по улице Капитана Шефнера ограничат движение

Минтранс Приморья сообщил об ограничении движения во Владивостоке из-за непогоды Из-за непогоды во Владивостоке по улице Капитана Шефнера ограничат движение

Москва17 ноя Вести.В связи с интенсивными осадками во Владивостоке будет временно ограничено движение по улице Капитана Шефнера, сообщается в MAX-канале Министерства транспорта Приморского края.

Из-за сложных погодных условий во Владивостоке временно ограничивают движение по улице Капитана Шефнера для предотвращения аварийных ситуаций на одном из самых крутых спусков города говорится в сообщении

Ранее врио губернатора Приморского края Константин Шестаков сообщил, что в регионе объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды 17–19 ноября. Особое внимание – Владивостоку, где ожидаются наиболее интенсивные осадки, а также Чугуевскому, Ольгинскому, Лазовскому и Партизанскому муниципальным образованиям.