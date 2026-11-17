Москва17 нояВести.В связи с интенсивными осадками во Владивостоке будет временно ограничено движение по улице Капитана Шефнера, сообщается в MAX-канале Министерства транспорта Приморского края.
Из-за сложных погодных условий во Владивостоке временно ограничивают движение по улице Капитана Шефнера для предотвращения аварийных ситуаций на одном из самых крутых спусков городаговорится в сообщении
Ранее врио губернатора Приморского края Константин Шестаков сообщил, что в регионе объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды 17–19 ноября. Особое внимание – Владивостоку, где ожидаются наиболее интенсивные осадки, а также Чугуевскому, Ольгинскому, Лазовскому и Партизанскому муниципальным образованиям.