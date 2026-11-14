Москва14 ноя Вести.Штормовое предупреждение объявлено на территории Приморского края, сообщили в региональном правительстве.

Как следует из публикации, 18 и 19 ноября во Владивостоке и в большей части региона будет идти снег, мокрый снег, а на юге края и в прибрежных районах ожидается переходящий в дождь снег.

Службы жизнеобеспечения готовятся к удару стихии, а жителям и гостям края важно соблюдать осторожность говорится в заявлении, опубликованном в MAX

Также местами прогнозируются сильные осадки 15-45 миллиметров при смешанной фазе осадков, 6-19 миллиметров при снеге. Также возможно усиление ветра в континентальной части до 13-20 метров в секунду, во Владивостоке и на побережье – с порывами до 27 метров в секунду.