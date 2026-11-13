Москва13 ноя Вести.В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона, который принесет сильные осадки в виде дождя и снега, ненастье ожидается 18 и 19 ноября. Об этом сообщил Примгидромет.

Утром и днем 18 ноября, а также ночью 19 ноября в отдельных районах возможны очень сильные осадки: 50 мм и более за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде; 20 мм и более при снеге. В континентальной части края ветер усилится до 15–20 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы достигнут 22–27 м/с говорится в канале метеослужбы на платформе MAX

Синоптики предупредили, что одновременно ожидаются гололедные явления, местами сильные, а также налипание мокрого снега. В отдельных районах возможна метель. На дорогах — гололедица и снежный накат.