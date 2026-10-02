Москва2 окт Вести.Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае утром и днем 5 октября с сохранением в ночь на 6 октября, сообщила пресс-служба Примгидромета в мессенджере МАХ.

Утром и днем 5 октября, а также в ночь на 6 октября под влиянием активного южного циклона во Владивостоке и на значительной территории Приморского края пройдут дожди, местами сильные — 15–49 мм за 12 часов и менее. В южных и восточных районах локально ожидаются очень сильные дожди — 50 мм и более за 12 часов. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются 5 октября в Хасанском муниципальном округе. Здесь может выпасть 70–110 мм…