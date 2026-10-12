Москва12 окт Вести.В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Об этом сообщила Приморская гидрометслужба.

Днем 13 октября, ночью и утром 14 октября под влиянием южного циклона, смещающегося вблизи побережья Приморского края, ожидаются дожди отметила гидрометслужба в мессенджере МАХ

По словам синоптиков, во Владивостоке прогнозируются дожди интенсивностью 15–49 мм за 12 часов и менее. А на побережье Приморья осадки будут сопровождаться сильным ветром 17–24 м/с.

Жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия при планировании поездок.