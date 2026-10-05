Москва5 октВести.В связи с ухудшением погодных условий в филиале Приморские электрические сети с 5 октября введен режим повышенной готовности, сообющается в MAX-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании.
По прогнозу 5 и 6 октября под влиянием активного южного циклона во Владивостоке и на значительной территории Приморского края пройдут сильные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются 5 октября в Хасанском округе.
В готовность в филиале приведены 80 бригад и 94 единицы техникиговорится в сообщении
К настоящему времени имеются локальные отключения электроэнергии в Хасанском округе, в селе Лукьяновка Шкотовского округа, селе Раздольное. Аварийные бригады ведут восстановительные работы.