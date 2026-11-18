Москва18 нояВести.Специалисты устраняют три аварии на электросетях, произошедшие во Владивостоке и Сибирцево после ночного снегопада, сообщается на официальном сайте правительство Приморского края.
Ранее врио губернатора Приморского края Константин Шестаков сообщил, что в регионе объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды 17–19 ноября.
На утро зафиксированы три аварии на электросетях во Владивостоке и Сибирцево. Бригады работают, под отключения в общей сложности попало несколько многоквартирных домовговорится в сообщении
Уточняется, что по оценкам специалистов, циклон не вызвал сбоев в работе объектов жизнедеятельности края, возникающие нарушения незначительны и оперативно устраняются.