Ремонт сетей и оборудования ведут энергетики Приморья после циклона

Последствия непогоды устраняют энергетики Приморья Ремонт сетей и оборудования ведут энергетики Приморья после циклона

Москва6 ноя Вести.Последствия циклона, принесшего в Приморье дождь, мокрый снег и сильный ветер, устраняют специалисты энергоснабжения, сообщила пресс-служба правительства региона в мессенджере МАХ.

Сейчас специалисты ремонтируют сети и оборудование во Владивостоке, в частности, Советском и Первомайском районах и острове Русский, в Артеме, в Партизанске, в Надеждинском округе, в Партизанском округе написали в пресс-службе

Там также уточнили, что технологические нарушения планируется устранить к обеду пятницы, 6 ноября.