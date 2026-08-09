В Самарской области устраняют последствия непогоды Энергетики восстанавливают электроснабжение в Самарской области после грозы

Москва9 авг Вести.Специалисты филиала "Россети Волга" – "Самарские распределительные сети" восстанавливают электроснабжение в районах Самарской области, нарушенное из-за непогоды, сообщается в MAX-канале "Россети Волга".

По данным службы, технологические нарушения на энергообъектах региона возникли на фоне грозы с сильным градом и штормовым ветром с порывами до 27 м/с, он стал причиной падения на ЛЭП деревьев, это привело к обрывам проводов и повреждениям опор.

В восстановительных работах задействованы 62 бригады филиала, 176 специалистов, 67 единиц спецтехники отмечается в сообщении

Работы будут вестись круглосуточно до полного восстановления электроснабжения. Энергетики призывают жителей не приближаться к оборванным проводам ЛЭП, не проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.