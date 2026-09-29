Вода возвращается в дома жителей Владивостока, Артема и Надеждинского округа Правительство Приморья: вода постепенно возвращается в дома жителей региона

Москва29 сен Вести.В Приморском крае после крупной аварии вода постепенно возвращается в дома жителей Владивостока, Артема и Надеждинского округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вода постепенно возвращается в краны жителей Владивостока, Артёма и Надеждинского округа. На утро продолжается заполнение системы Некрасовской, 3-й Рабочей, Тунгусской, 64-м и 71-м микрорайонах, Патрокле, а также зон, обслуживаемых водонасосными станциями Центральная, Часовитина и Голдобина во Владивостоке говорится в канале правительства Приморского края в MAX

При этом в сообщении уточняется, что на возвышенностях и верхних этажах вода может появиться позже, поскольку требуется время, чтобы набрать необходимое давление.

Как сообщалось ранее, 28 сентября после аварии на подстанции в Приморском крае без водоснабжения остаются более 650 тысяч человек, а также а также 224 социально значимых объекта.