Москва28 сен Вести.В Приморье восстановили электроснабжение подстанции "Штыково", обеспечивающей водоснабжение 650 тысяч потребителей, сообщает Министерство ЖКХ Приморского края в MAX.

Работу оборудования и заполнение системы водоснабжения контролируют специалисты "Примводоканала".

Электроснабжение подстанции 110 кВ "Штыково" восстановлено. Насосные станции подключены к электропитанию, водозабор запущен и уже подает воду в систему сказано в сообщении

Запуск Артёмовского гидроузла в Штыково проверили министр ЖКХ Приморья Алексей Першин и гендиректор "Примводоканала" Сергей Белый.

Водоснабжение потребителей восстановится в течение четырех часов - по мере заполнения сетей.

Утром в понедельник "Приморский водоканал" сообщил об отключении холодной воды в Артеме и Владивостоке, а также в Надеждинском районе​​​. Сообщалось, что из-за аварии на электростанции и перебоях в работе насосных станций без воды осталось более 650 тысяч жителей и 224 социально значимых объекта.