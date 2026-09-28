Приморские больницы после аварии на подстанции работают в полном объеме

Больницы Приморья работают в полном объеме, несмотря на перебои с водой Приморские больницы после аварии на подстанции работают в полном объеме

Москва28 сен Вести.Несмотря на перебои с водоснабжением в больницах Приморского края, медпомощь в учреждениях оказывается в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона на платформе MAX.

Ранее сообщалось, что ограничения коснулись учреждений Владивостока, Артёма и Надеждинского района. Причиной стала авария на подстанции "Штыково", а также перебои в работе насосных станций Приморского водоканала.

Отмечается, что в учреждения организовали подвоз воды и обеспечили питание пациентов. Стационары и поликлиники работают в штатном режиме.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Во всех учреждениях организован подвоз воды, питание пациентов обеспечено, работа стационаров и поликлиник продолжается в штатном режиме говорится в публикации

Специалисты Министерства здравоохранения Приморья будут держать ситуацию на контроле, пока водоснабжение не восстановят полностью.