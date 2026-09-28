В Приморье аварийные бригады восстанавливают электроснабжение насосных станций Энергетики восстанавливают электроснабжение насосных станций в Приморье

Москва28 сен Вести.Энергетики проводят восстановительные работы электроснабжения насосных станций в Приморском крае, сообщается в MAX-канале АО "ДРСК".

Из-за повреждения оборудования на подстанции 110 кВ "Штыково" без электроснабжения остались часть Артемовского округа и Надеждинского района, а также объекты водоснабжения, обеспечивающих часть Владивостока, Артема и Надеждинского района.

Энергетики ночью части потребителей было восстановлено электроснабжение по резервным схемам.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 18 специалистов говорится в сообщении

Ведутся работы по переводу нагрузки для возобновления подачи электроэнергии на насосные станции. Продолжается ремонт подстанции "Штыково".



Ранее в МЧС региона сообщили, что жители Шкотовского округа Приморского края столкнулись с частичным прекращением электроснабжения из-за аварии.