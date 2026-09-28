Из-за аварии на подстанции часть Владивостока и Артема остались без горячей воды

Часть Владивостока и Артема остались без горячей воды из-за аварии на подстанции Из-за аварии на подстанции часть Владивостока и Артема остались без горячей воды

Москва28 сен Вести.Жители города Артем и части Владивостока из-за аварии на электроподстанции "Штыково" остались без горячей воды, сообщается в MAX-канале АО "ДГК".

Приморские тепловые сети уведомляют потребителей о временном ограничении горячего водоснабжения во Владивостоке и Артеме в связи с отсутствием холодного водоснабжения говорится в сообщении

Специалисты пояснили, что для подготовки горячей воды требуется холодная, подача которой ограничена.

Ранее прокуратура Приморского края взяла на контроль восстановление водоснабжения Артемовского и Владивостокского городских округов, где из-за аварии более 140 тысяч потребителей остались без холодной воды.