МЧС: в Приморье без водоснабжения остаются более 650 тысяч человек

Авария на подстанции оставила без воды более 650 тысяч жителей Приморья МЧС: в Приморье без водоснабжения остаются более 650 тысяч человек

Москва28 сен Вести.После аварии на подстанции в Приморском крае без водоснабжения остаются более 650 тысяч человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС РФ.

По уточненной информации, воды нет в 3 660 многоквартирных и примерно 16,5 тыс. частных домов. Также без водоснабжения остаются 224 социально значимых объекта.

По уточненным данным, без водоснабжения остаются 3 660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домов с населением более 650 тыс. человек, а также 224 социально значимых объекта говорится в публикации

Главное управление МЧС России по Приморскому краю контролирует ход аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях из-за аварии на электроподстанции Владивостока, Артема и Надеждинского района временно ограничена подача воды.