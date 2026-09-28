Москва28 сенВести.После аварии на подстанции в Приморском крае без водоснабжения остаются более 650 тысяч человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС РФ.
По уточненной информации, воды нет в 3 660 многоквартирных и примерно 16,5 тыс. частных домов. Также без водоснабжения остаются 224 социально значимых объекта.
По уточненным данным, без водоснабжения остаются 3 660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домов с населением более 650 тыс. человек, а также 224 социально значимых объектаговорится в публикации
Главное управление МЧС России по Приморскому краю контролирует ход аварийно-восстановительных работ.
Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях из-за аварии на электроподстанции Владивостока, Артема и Надеждинского района временно ограничена подача воды.