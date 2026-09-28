Из-за аварии на подстанции в медучреждениях Приморья ограничено водоснабжение

В ряде медучреждений Приморья временно ограничено водоснабжение Из-за аварии на подстанции в медучреждениях Приморья ограничено водоснабжение

Москва28 сен Вести.В больницах и поликлиниках из-за аварии на электроподстанции Владивостока, Артема и Надеждинского района временно ограничена подача воды, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

В связи с аварией на подстанции "Штыково" и перебоями в работе насосных станций Приморского водоканала в ряде больниц и поликлиник Владивостока, Артема и Надеждинского района временно ограничена подача воды говорится в сообщении

Уточняется, что в учреждениях медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Ранее Приморские тепловые сети сообщили о временном ограничении горячего водоснабжения во Владивостоке и Артеме в связи с отсутствием холодного водоснабжения.