Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в двух округах Приморья

Из-за аварии без холодной воды остались 140 тыс. жителей двух округов Приморья Прокуратура контролирует восстановление водоснабжения в двух округах Приморья

Москва28 сен Вести.Прокуратура Приморского края взяла на контроль восстановление водоснабжения Артемовского и Владивостокского городских округов, где из-за аварии более 140 тыс. потребителей остались без холодной воды, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

В ходе мониторинга соцсетей установлено, что в результате отключения подстанции 110 кВ "Штыково" ПАО "ДРСК" прекращена работа насосных станций "Новая", "Центральная", "Заречная" и "Подгороденка" Приморского водоканала.

Без холодного водоснабжения остаются свыше 140 тыс. потребителей Артемовского и Владивостокского городских округов. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства говорится в сообщении

Фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль прокуратуры.