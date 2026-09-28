Москва28 сен Вести.Власти Владивостока из-за отсутствия холодной воды в городе вследствие аварии рекомендовали сократить уроки в школах, передает РИА Новости со ссылкой на мэрию столицы Приморья.

Ранее в Приморском водоканале сообщили об устранении аварии на электростанции, оставившую без холодной воды Владивосток, Артем и Надеждинский район​​​.

Школам города рекомендовано сократить уроки или перевести уроки в формат дистанционного обучения, детским садам - оповестить родителей о необходимости забрать воспитанников пораньше рассказали в мэрии

Ориентировочный воду обещают дать к 18.00 (11.00 по московскому времени).