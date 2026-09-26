В Приморье организована проверка на фоне аварийного отключения электроэнергии

Более 20 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии В Приморье организована проверка на фоне аварийного отключения электроэнергии

Москва26 сен Вести.Во Владивостоке произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате этого без света остались свыше 20 000 жителей, сообщает прокуратура Приморского края.

Уточняется, что энергоснабжения лишились дома по улицам Кузнецова, Воропаева, Борисенко, Владикавказской, Нейбута и прочих.

Установлено, что 26 сентября 2026 года из-за аварии на сетях без электричества остались более 20 тыс. жителей домов говорится в канале ведомства

Прокуратурой организована проверка.

Ведутся аварийно-восстановительные работы, их проведение поставлено на контроль ведомства.