Из-за аварии более 15 тыс. жителей Приморского края остались без холодной воды Прокуратура проводит проверку из-за аварийного отключения воды в Приморье

Москва25 сен Вести.Более 15 тыс. жителей Приморского края остались без холодной воды из-за аварии в поселке Заводском. Об этом сообщила региональная прокуратура.

25 сентября из-за прорыва трубы водовода на ул. Михайловской в поселке Заводском города Артема без холодного водоснабжения остались более 15 тысяч жителей отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения водоснабжения. Также надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ.