Москва25 сенВести.Более 15 тыс. жителей Приморского края остались без холодной воды из-за аварии в поселке Заводском. Об этом сообщила региональная прокуратура.
25 сентября из-за прорыва трубы водовода на ул. Михайловской в поселке Заводском города Артема без холодного водоснабжения остались более 15 тысяч жителейотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения водоснабжения. Также надзорное ведомство контролирует проведение аварийно-восстановительных работ.