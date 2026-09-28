В Приморье работает штаб, контролирующий возобновление работы электроподстанции Оперативный штаб контролирует возобновление работы электроподстанции в Приморье

Москва28 сен Вести.В Приморском крае организован оперативный штаб, который контролирует возобновление работы электроподстанции "Штыково", из-за аварии на которой часть жителей остались без электричества и воды, сообщается в MAX-канале АО "ДРСК".

В Приморских электрических сетях организован штаб по мониторингу и контролю возобновления работы оборудования на подстанции 110 кВ "Штыково" говорится в сообщении

Специалисты произвели осмотр оборудования и определили объем повреждений. 18 работников филиала круглосуточно устраняют повреждения на подстанции.

В поселке Штыково подключена дизель-генераторная установка, от которой запитана школа. Организована доставка еще двух ДГУ для перевода нагрузки потребителей поселка Штыково.

Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского края взяла на контроль восстановление водоснабжения Артемовского и Владивостокского городских округов, где из-за аварии более 140 тысяч потребителей остались без холодной воды.