Авария на подстанции оставила без света более 20 тысяч жителей Владивостока

Свыше 20 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии Авария на подстанции оставила без света более 20 тысяч жителей Владивостока

Москва19 сен Вести.Более 20 тысяч жителей Первореченского района Владивостока остались без электроэнергии в результате аварии на подстанции, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

19 сентября 2026 года из-за аварии на сетях подстанции "Вторая Речка" Ф-11; Ф-12; Ф-14; Ф-8; Ф-9 без электроснабжения остались более 20 тыс. жителей на территории Первореченского района написали в пресс-службе

Прокуратура взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ. Также в надзорном ведомстве дадут оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии.