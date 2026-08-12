На всех пострадавших от паводка дорогах в Приморье восстановлено движение

В Приморье восстановлено движение на всех дорогах, пострадавших от паводка На всех пострадавших от паводка дорогах в Приморье восстановлено движение

Москва12 авг Вести.В Приморском крае восстановлено движение автомобильного транспортах на всех участках дорог, пострадавших от паводка. Об этом сообщает Министерство транспорта региона.

Утром 12 августа движение восстановлено на всех пострадавших от паводка участках краевых дорог. Филиалы Примавтодора продолжают устранять последствия стихии уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В то же время в министерстве отметили, что ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, размытых участков, укреплению поврежденного дорожного полотна.