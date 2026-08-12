Москва12 авгВести.В Приморском крае восстановлено движение автомобильного транспортах на всех участках дорог, пострадавших от паводка. Об этом сообщает Министерство транспорта региона.
Утром 12 августа движение восстановлено на всех пострадавших от паводка участках краевых дорог. Филиалы Примавтодора продолжают устранять последствия стихииуточняется в канале ведомства на платформе MAX
В то же время в министерстве отметили, что ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, размытых участков, укреплению поврежденного дорожного полотна.