В Приморье полностью восстановили электро- и водоснабжение МЧС: электро- и водоснабжение в Приморье полностью восстановлено

Москва30 сен Вести.В Приморском крае полностью восстановлено электро- и водоснабжение после крупной аварии, которая затронула 605 тыс. жителей региона. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По состоянию на 01.00 водоснабжение во Владивостокском и Артемовском городских округах, а также в Надеждинском округе полностью восстановлено, все потребители запитаны. Кроме того, вчера в 21.30 было восстановлено электроснабжения в п.г.т. Штыково говорится на официальном сайте ведомства

Как сообщалось ранее, 28 сентября после аварии на подстанции в Приморском крае без водоснабжения остаются более 650 тыс. человек, а также а также 224 социально значимых объекта. Без электроснабжения остались поселки городского типа Штыково и Смоляниново.