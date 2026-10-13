Москва13 окт Вести.Во Владивостоке обе смены городских школ переведены на свободное посещение, сообщается в MAX-канале администрации города.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 13 октября для учащихся первой и второй смен муниципальных учреждений действует режим свободного посещения говорится в сообщении

Ранее в администрации предупредили, что во Владивостоке с 18.00 12 октября до 18.00 14 октября введен режим повышенной готовности. По прогнозу синоптиков, днем 13 октября и в ночь на 14 октября в городе ожидается сильный дождь и ветер.