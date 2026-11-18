Из-за непогоды в Приморском крае в школах и детских введено свободное посещение

Школы Приморья перевели на свободное посещение из-за непогоды Из-за непогоды в Приморском крае в школах и детских введено свободное посещение

Москва18 ноя Вести.В связи с непогодой в некоторых муниципалитетах Приморского края объявлено свободное посещение школ и детских садов, сообщается в MAX-канале Министерства образования региона.

В ряде округов родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы или детского сада говорится в сообщении

Уточняется, что все образовательные организации работают в штатном режиме.

Ранее врио губернатора Приморского края Константин Шестаков сообщил, что в регионе объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды 17–19 ноября.