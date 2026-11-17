Москва17 ноя Вести.Зима пытается прорваться на юг Приморья, снегопад утром начался во Владивостоке, сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В столице Приморья в ближайшие 24 часа снегопад усилится - выпадет до 15-20 мм осадков, снежный покров вырастет до 13 см. Температура воздуха от 0 до минус 2. К четвергу погода улучшится, и погожий, но холодный антициклон будет господствовать до конца недели, очень ветрено. По ночам ударят морозы до минус 5-10, днем – минус 3-5