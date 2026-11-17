Из-за снегопада в приморских школах ввели свободное посещение В школах Владивостока ввели свободное посещение из-за снегопада

Москва17 ноя Вести.В школах Владивостока 18 ноября вводится свободное посещение из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом в MAX сообщил врио главы Владивостока Кирилл Хижинский.

Родители смогут самостоятельно решить, отправлять ли ребенка на занятия. При этом все образовательные учреждения будут работать в штатном режиме говорится в мессенджере

Руководителям рекомендовано по возможности отпустить сотрудников 17 ноября домой пораньше, а завтра перевести на дистанционный режим тех, чьи обязанности это позволяют.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. За обстановкой круглосуточно следят специалисты, последствия непогоды будут оперативно устраняться, отметил Хижинский.

Жителей попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Также свободное посещение введено в школах Находки и Артема.