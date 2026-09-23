Подтопления зафиксированы на некоторых улицах Севастополя после сильных дождей

В Севастополе из-за обильных осадков подтопило улицы Подтопления зафиксированы на некоторых улицах Севастополя после сильных дождей

Москва23 сен Вести.После выпавших осадков на некоторых улицах Севастополя произошли подтопления, специалисты на местах ликвидируют последствия непогоды. Увеличен интервал движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. В районы, где произошли подтопления, оперативно направили бригады рабочих. Спецтехника убирает наносы грунта с проезжей части в городе и пригороде, рабочие вручную очищают ливневые канализации говорится в сообщении властей в мессенджере МАХ

Ранее стало известно, что из-за разгула стихии 13 населенных пунктов Крыма остались без электричества.