Москва23 сенВести.После выпавших осадков на некоторых улицах Севастополя произошли подтопления, специалисты на местах ликвидируют последствия непогоды. Увеличен интервал движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.
Все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. В районы, где произошли подтопления, оперативно направили бригады рабочих. Спецтехника убирает наносы грунта с проезжей части в городе и пригороде, рабочие вручную очищают ливневые канализацииговорится в сообщении властей в мессенджере МАХ
Ранее стало известно, что из-за разгула стихии 13 населенных пунктов Крыма остались без электричества.