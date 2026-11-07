Москва7 нояВести.До конца суток 7 ноября в горах Крыма и на Южном берегу Крыма объявлено штормовое предупреждение. Об этом региональный главк МЧС сообщает в MAX.
Днем и до конца суток 7 ноября в горах Крыма и на ЮБК ожидается усиление северо-западного ветра 18-23 м/сговорится в сообщении
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности: не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить выезд на автодороги, не превышать скоростной режим и соблюдать ПДД.
На период действия экстренного предупреждения туристам порекомендовали перенести активный отдых на более благоприятный период.