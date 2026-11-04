Штормовое предупреждение в связи с сильным дождем и ветром объявлено на Кубани

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение 4 и 5 ноября Штормовое предупреждение в связи с сильным дождем и ветром объявлено на Кубани

Москва4 ноя Вести.Штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и ветром объявлено на территории Краснодарского края. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

С 4 ноября по 5 ноября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с, в отдельных районах порывы 22-27 м/с. В отдельных районах южной половины края ожидается очень сильный дождь говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как сообщалось, похожая погода ожидается в ближайшие два для в Крыму. На полуострове также объявлено штормовое предупреждение.