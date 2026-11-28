29 ноября ожидается обледенение судов в Керченском проливе, Азове и Черном море

Обледенение судов ожидается в Керченском проливе, Азовском и Черном море 29 ноября ожидается обледенение судов в Керченском проливе, Азове и Черном море

Москва28 ноя Вести.В воскресенье, 29 ноября, ожидается усиление северо-восточного ветра 19-24 м/с в Керченском проливе, Азовском и Черном морях у побережья Крымского полуострова, в результате чего могут обледенеть суда, сообщили на канале ФГБУ "Крымское УГМС".

Уточняется, что до конца 28 ноября по Керченскому проливу, западной половине Азовского моря синоптики прогнозируют северо-восточный ветер 15-20 м/с. Высота волн 1,3-2,0 м.

Ночью 29.11 по Керченскому проливу, западной половине Азовского моря ожидается дальнейшее усиление северо-восточного ветра 19-24 м/с. Высота волн 1,5-2,5 м. Обледенение судов говорится в сообщении

Также отмечается, что вечером 28 ноября и 29, 30 ноября по Каркинитскому заливу, северо-западной прибрежной части Черного моря прогнозируется усиление северо-восточного ветра 20-25м/с. Высота волн может дойти до трех метров. Ожидается медленное обледенение судов.

Ночью и днем 29 ноября и в течение суток 30 ноября, 1 декабря по району Феодосия-Анапа может быть северо-восточный ветер 23-28 м/с. Высота волн дойдет до 3,5 м. Обледенение судов.