Усиление волнения моря до 4 баллов ожидается в Сочи

В Сочи прогнозируют полутораметровые волны Усиление волнения моря до 4 баллов ожидается в Сочи

Москва7 ноя Вести.В Сочи и федеральной территории Сириус вечером 7 ноября ожидается усиление волнения моря до 4 баллов и волнами до полутора метров. Об этом сообщили в администрации города.

По сообщению метеорологов, с вечера 7 ноября, а также в течение суток 8 ноября на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление волнение моря до 3-4 баллов с высотой волн 0,8-1,5 м говорится в сообщении

Также до утра 8 ноября в предгорьях и нижних горах Сочи прогнозируется гололедица на дорогах.

Жителям и гостям курорта рекомендовали не посещать набережные и пирсы.