Синоптики ФОБОС: к исходу среды в Сочи выпадет почти 70% месячной нормы осадков Синоптики ФОБОС спрогнозировали сильные осадки в Сочи

Москва29 сен Вести.В середине недели на город Сочи опустится почти 70% месячной нормы дождя. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Специалисты отметили, что из-за экстремального количества осадков в окрестных горах есть вероятность оползней и селей.

В эпицентре стихии окажется наша курортная столица. Сегодня-завтра в Сочи каждые 24 часа будет выливаться свыше 40 мм влаги. Так что к исходу среды город получит почти 70% месячной нормы дождя! В такой ситуации не обойдется без подтоплений, в окрестных горах возможны оползни и сели. Затем ливни начнут слабеть, а окончательно наладится погода к выходным рассказали метеорологи

В Центральной России, напротив, будет преобладать солнечная и спокойная погода, добавили синоптики. Дневная температура в регионе станет на 2-3 градуса выше, нежели положено в это время года по климату.