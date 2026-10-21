Жителей Курил предупредили о шторме с волнами высотой более 4 метров

Будет шторм: жителей Курил предупредили о сильном дожде, ветре и высоких волнах Жителей Курил предупредили о шторме с волнами высотой более 4 метров

Москва21 окт Вести.На Курилах в ближайшие сутки ожидается настоящий шторм с сильными порывами ветра, ливнями и волнами, высота которых может превышать 4 метра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

Непогода ожидается на Курилах… Утром и днем 22 октября прогнозируется очень сильный дождь. Вечером 22 и ночью 23 октября ветер до 30 м/с с порывами до 35 м/с. Кроме этого, днем 22 октября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение - 4 метра и более говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что непогода будет сохраняться до конца суток. Специалисты рекомендуют не покидать населенные пункты без крайней необходимости и держаться на безопасном расстоянии от моря.