Москва17 октВести.Мэрия Анапы распространила штормовое предупреждение. Об этом она объявила в своем Telegram-канале.
По данным ФГБУ "Крымский УГМС", 18 и 19 октября в Анапе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 25 м/с. Высота волн может достигать 4 метровговорится в публикации
Управление гражданской обороны и защиты населения обратилось к жителям и гостям курорта с призывом быть осторожными, соблюдать меры безопасности, усилить контроль за детьми и пожилыми людьми.
В случае необходимости гражданам посоветовали звонить по телефону 112.