В Анапе ожидаются штормовой ветер и волны высотой до 4 метров Штормовое предупреждение объявлено в Анапе

Москва17 окт Вести.Мэрия Анапы распространила штормовое предупреждение. Об этом она объявила в своем Telegram-канале.

По данным ФГБУ "Крымский УГМС", 18 и 19 октября в Анапе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 25 м/с. Высота волн может достигать 4 метров говорится в публикации

Управление гражданской обороны и защиты населения обратилось к жителям и гостям курорта с призывом быть осторожными, соблюдать меры безопасности, усилить контроль за детьми и пожилыми людьми.

В случае необходимости гражданам посоветовали звонить по телефону 112.