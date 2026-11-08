Москва8 ноя Вести.В Сахалинской области на Курильских островах ожидается ураган с порывами ветра до 35 метров в секунду. Об этом предупредил региональный главк МЧС России.

Ночью 8 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается ветер 25-30 м/с, порывы 33-35 м/с (УРАГАН). В северных и южных районах Сахалина прогнозируется снег, местами сильный, ветер на побережьях в северных районах 20-25 м/с, метель. В южных районах ветер на побережьях 25-30 м/с, метель говорится на сайте ведомства

В МЧС уточнили, что под действие опасных метеорологических явлений попадают Курильский и Южно-Курильский муниципальные округа, где в результате непогоды возможно возникновение аварийных ситуаций на электрических сетях, ухудшение транспортного сообщения. Спасатели также предупредили, что порывы ветра и осадки могут привести к падению деревьев и обрушению слабо укрепленных конструкций. В местные администрации и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию в случае возникновения ЧП.