На Дальнем Востоке ожидаются снег и ураганный ветер

Гидрометцентр РФ: снег и ураганный ветер прогнозируются на Дальнем Востоке На Дальнем Востоке ожидаются снег и ураганный ветер

Москва8 окт Вести.Снег и ураганный ветер прогнозируются в некоторых регионах Дальнего Востока. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

8 октября на севере Хабаровского края мокрый снег и снег, на побережье Охотского моря ветер 24-29 м/с, на побережье Сахалина — 23-28 м/с, на севере — до 35 м/с, а ураганом считается ветер от 33 м/с отметила Макарова

По словам синоптика, на севере Курильской гряды ожидаются сильные дожди и штормовой ветер 25-5 м/с, а в Камчатском крае порывы ветра могут достигнуть 35 м/с.

Макарова добавила, что неблагоприятная погода может осложнить дорожную обстановку. В таких условиях водителям надо быть предельно внимательными на дорогах.