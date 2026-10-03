Москва3 октВести.В ближайшие дни в регионах Урала ожидаются сильные осадки со снегом, в результате чего местами возможен временный снежный покров. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова в комментарии ТАСС.
3-5 октября в Свердловской, Челябинской областях сильные осадки, дождь, мокрый снег, снег, установление временного снежного покрова и гололедицауточнила синоптик
По ее словам, 4 октября сильный дождь с мокрым снегом прогнозируется также в Курганской области. Сильные осадки возможны и в Ханты-Мансийском автономном округе.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют неустойчивую погоду также в Сибири и на Дальнем Востоке, где ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.