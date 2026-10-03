Москва3 окт Вести.В ближайшие дни в регионах Урала ожидаются сильные осадки со снегом, в результате чего местами возможен временный снежный покров. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова в комментарии ТАСС.

3-5 октября в Свердловской, Челябинской областях сильные осадки, дождь, мокрый снег, снег, установление временного снежного покрова и гололедица уточнила синоптик

По ее словам, 4 октября сильный дождь с мокрым снегом прогнозируется также в Курганской области. Сильные осадки возможны и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют неустойчивую погоду также в Сибири и на Дальнем Востоке, где ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.