Москва10 сенВести.На территории Свердловской и Курганской областей объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений утром 10 сентября. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в официальных каналах на платформе MAX.
Сильный туман ожидается местами на территории Курганской области утром 10 сентября. Будьте бдительны и осторожныговорится в сообщении курганского ведомства
Аналогичное предупреждение опубликовала свердловская региональная служба РСЧС.