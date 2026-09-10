РСЧС: сильный туман ожидается в Свердловской и Курганской областях

Жителей Свердловской и Курганской областей предупредили о сильном тумане РСЧС: сильный туман ожидается в Свердловской и Курганской областях

Москва10 сен Вести.На территории Свердловской и Курганской областей объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений утром 10 сентября. Об этом сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в официальных каналах на платформе MAX.

Сильный туман ожидается местами на территории Курганской области утром 10 сентября. Будьте бдительны и осторожны говорится в сообщении курганского ведомства

Аналогичное предупреждение опубликовала свердловская региональная служба РСЧС.