В Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются дожди со снегом и сильным ветром

Гидрометцентр: дожди со снегом прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке В Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются дожди со снегом и сильным ветром

Москва3 окт Вести.Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Сибири и на Дальнем Востоке, ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

В Омской области осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедные явления, ветер 16-21 м/с. В Новосибирской области дождь, ночью сильный ветер до 22 м/с. В Кемеровской области и Алтайском крае дождь, ветер до 24 м/с отметила Макарова

По ее словам, в ближайшие дни в Якутии, на Арктическом побережье, ожидаются снег, метель и ветер со скоростью 17-24 метров в секунду. На севере Курильской гряды пройдут дожди, а ветер достигнет 18-20 метров в секунду. В Приморском крае к этим погодным явлениям добавятся грозы.