Гидрометцентр: мокрый снег и ветер до 23 м/с ожидаются в горах Республики Алтай В Республике Алтай ожидается резкое ухудшение погоды

Москва20 окт Вести.В Республике Алтай ожидается резкое ухудшение погоды, 21 октября прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер и гололедица на дорогах. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

21 октября в Республике Алтай осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, в горах ветер 23 метра в секунду отметила Паршина

По словам синоптика, в горах Алтая уже образовался незначительный снежный покров.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия связаны с прохождением холодных атмосферных фронтов на юге Сибири.