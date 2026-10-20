Москва20 октВести.В Республике Алтай ожидается резкое ухудшение погоды, 21 октября прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер и гололедица на дорогах. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
21 октября в Республике Алтай осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, в горах ветер 23 метра в секундуотметила Паршина
По словам синоптика, в горах Алтая уже образовался незначительный снежный покров.
Отмечается, что неблагоприятные погодные условия связаны с прохождением холодных атмосферных фронтов на юге Сибири.