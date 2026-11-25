Жителей Магаданской области предупредили о сильном снеге и ветре МЧС: сильный снег и ветер ожидается в Магаданской области

Москва25 ноя Вести.Штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий ночью и днем 26 ноября объявлено в Магаданской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Ожидается сильный снег на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, С-Эвенского МО ночью 26 ноября говорится в канале ведомства на платформе MAX

Днем 26 ноября сильные снегопады также прогнозируются в Среднеканском, континентальной части Омсукчанского и С-Эвенского муниципальных округах. При этом в ряде районов ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду.