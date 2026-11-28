Из-за очень сильного снегопада на Ставрополье объявлено штормовое предупреждение Штормовое предупреждение объявлено на Ставрополье из-за очень сильного снегопада

Москва28 ноя Вести.Штормовое предупреждение объявлено на территории Ставропольского края из-за очень сильного снегопада, который может продлиться более суток. Об этом предупредил региональный главк МЧС России.

Очень сильный снег ожидается местами в Ставропольском крае в период 4-6 часов и до конца суток 29 ноября, в течение суток 30 ноября говорится в канале ведомства на платформе MAX

Спасатели рекомендовали жителям региона соблюдать осторожность в период ненастья и обратить особое внимание на целостность линий электропередачи и деревьев, а автомобилистам - следить за скоростью и дистанции во время поездок.