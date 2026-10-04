Москва4 октВести.В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
От Челябинского гидрометцентра получено штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях. Утром и днем 4 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и предметыговорится в канале ведомства на платформе MAX
В МЧС рекомендовали жителям региона соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения под линиями электропередач и не приближаться к оборванным проводам.