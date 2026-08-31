В Челябинской области объявлена беспилотная опасность МЧС предупредило жителей Челябинской области о беспилотной опасности

Москва31 авг Вести.В Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 09.32 31.08.26 говорится в публикации

Жителей просят оставаться в помещениях, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Находящимся на улице или в транспорте рекомендуют укрыться в зданиях, подземных переходах или паркингах.

МЧС предупреждает о возможных перебоях с мобильным интернетом.

При обнаружении беспилотников или их фрагментов следует немедленно звонить по номеру 112.