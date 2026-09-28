Москва28 сен Вести.Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Челябинской области объявил штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ведомство сообщило в мессенджере MAX.

Штормовое предупреждение говорится в публикации

В ЦГМС предупредили, что ночью и утром в течение 29 сентября – 3 октября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки до минус 5 градусов.

Кроме того, в период с 29 сентября до 1 октября в отдельных районах области ожидается высокая пожарная опасность в лесистой местности (4-й класс горимости по региональной шкале).

А на территории городских и сельских поселений Челябинской области с 19.00 28 сентября до 19.00 30 сентября прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, добавили в ведомстве. По данным синоптиков, на предстоящей неделе в Челябинской области установится спокойная погода: будет малооблачно, без осадков, ожидается ветер с порывами до 8 метров в секунду.