Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

Москва6 сен Вести.В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливневых дождей, грозы и порывистого ветра. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Грозы, ливневые дожди, порывы ветра 12-17 м/с. Смещение с северо-запада на юго-восток, по Калининградской области, ожидаются в ближайшие три часа. Сейчас гроза в Мамоново говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

В службе РСЧС рекомендовали жителям региона сохранять осторожность и бдительность во время ненастья.