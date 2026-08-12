МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Тульской области

В Тульской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Тульской области

Москва12 авг Вести.В Тульской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшение погодных условий. Как сообщил региональный главк МЧС России, ожидается гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с, туман видимостью 200-700 м ожидается местами на территории Тульской области в ближайшие 1-3 часа 12 августа с сохранением до утра говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС рекомендовали соблюдать осторожность и в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.